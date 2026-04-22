Минтранс рассмотрит заявку Air Tanzania на рейсы из Танзании в Россию через Сейшелы

Москва готова оперативно рассмотреть заявку авиакомпании Air Tanzania на рейсы из Танзании в Россию через Сейшелы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

© tourdom.ru

Перевозчик планирует выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам – Виктория – Москва. Российская сторона позитивно оценивает программу.

«Это позволит оптимизировать маршрутную сеть авиакомпании и предоставит гражданам России, Танзании и Сейшельских Островов дополнительные возможности для путешествий между странами», – сообщили в Минтрансе.

Отметим, что в парке Air Tanzania есть два самолета Boeing 787 Dreamliner. При этом авиакомпания уже поднимала вопрос по организации программ с представителями Росавиации этой весной. Судя по комментариям Федерального агентства, в Москве видят перспективы в таких рейсах.

Стоит добавить, что российские туристы обычно выбирают для отдыха в Танзании именно Занзибар, а не Дар-эс-Салам. На остров во время пандемии были организованы чартерные программы.