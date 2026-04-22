Турагенты обсудили правила въезда детей в Абхазию

В профильных сообществах турагенты активно обсуждают правила въезда малолетних туристов в Абхазию. И это неспроста: в нормах немудрено запутаться.

С 20 января вступили в силу положения закона, согласно которым детям до 14 лет для въезда на территорию республики (и еще нескольких стран) уже недостаточно свидетельства о рождении, нужен загранпаспорт.

Но в начале апреля российские власти приняли решение оставить старые правила, как минимум, до 2027 года, то есть паспорт ребенку не нужен. А чуть позже власти Абхазии уточнили: детей будут пускать в республику без загранпаспорта начиная с мая.

«Если это так, то почему туроператоры, которые формируют туры, требуют, чтобы у туристов был загранпаспорт?» – недоумевают турагенты.

В сообществе профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома B2B» приводят пример недавнего сообщения от туроператора:

«Официального постановления, определяющего дату, с которой можно пересекать границу Абхазии по свидетельству о рождении, пока нет. Очень ждем».

На сайтах туроператоров, кстати, какой-либо информации о возможности поездок детей без загранпаспорта нет.

Юристы обращают внимание, что несмотря на то, что есть политические заявления, действующие нормативные акты не отменены и не пересмотрены.

«Федеральный закон от 23 июля 2025 г. № 257-ФЗ, который исключил свидетельство о рождении из перечня документов для выезда за границу, продолжает действовать. Нового нормативного акта, который бы его приостанавливал или вносил в него изменения, официально опубликовано не было. Вся информация поступает из новостей и заявлений официальных лиц. Это является важным индикатором позиции государства, но не заменяет собой публикацию закона или указа президента», – прокомментировал TourDom.ru руководитель юридического отдела компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры» Вадим Погорелов.

Он рекомендует турагентам предупреждать туристов о рисках на границе и фиксировать предупреждение:

«Обязательно включайте в договор пункт о том, что турист был проинформирован о действующих правилах выезда. Если на границе возникнет проблема, и ребенка не пропустят, претензия клиента, скорее всего, будет предъявлена турагенту. И письменное предупреждение в договоре станет основной защитой».

Впрочем, как рассказывают участники рынка, по факту ситуация иная: детей пропускают в Абхазию по старинке – по свидетельству о рождении.

«На границе нам сказали, что по свидетельству о рождении, то есть как раньше, можно будет ездить с мая. Но коллеги и сейчас пишут, что уже пускают без загранпаспорта», – рассказала TourDom.ru Ирина Дуцова, гендиректор компании «ЦОК Наш Юг», работающей с Абхазией.

Она также отметила, что туристам не следует забывать ставить на свидетельство о рождении печать о гражданстве, без нее через границу не пропустят.

«Еще важно, чтобы все отдыхающие помнили: ламинированный документ это не документ. При этом у многих свидетельства до сих пор в ламинате», – добавила турагент.

Ранее мы написали, что послабления в режиме пересечения границы возможны также в отношении Беларуси: депутаты Госдумы предлагают разрешить детям въезжать в эту страну без загранпаспорта.