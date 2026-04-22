Таиланд собирается отменить 60-дневный безвиз для всех

В Таиланде решили избавиться от статуса массового и относительно недорого курорта и привлекать больше отдыхающих премиум-класса. О смене вектора туристической политики королевства заявил министр туризма и спорта страны Сурасак Панчаренворакул. По его словам, поставлена цель стать направлением для качественного долгосрочного отдыха (long-stay). Поэтому теперь туристов будут отбирать более тщательно. Соответствующие предложения МИД представит Кабинету министров в ближайшее время.

Для отсеивания нежелательных гостей поставлен вопрос об отмене 60-дневного безвизового режима для всех без исключения. Новые правила будут устанавливаться отдельно для каждой страны, получение разрешения на въезд станет инструментом первичного скрининга посетителей.

Ужесточат требования и для соискателей долгосрочных виз (особенно в части финансовых гарантий и инвестиций), чтобы избавиться от иностранцев, которые живут в Таиланде годами, но при этом не платят налоги.

А вот путешественникам «Hi-End» дадут «зеленый свет», чтобы обеспечить максимальный вклад в экономику и при этом соблюдать принципы экологической устойчивости.

Столь амбициозные планы возникли не на ровном месте. Тренд на рост интереса к Таиланду в премиальном сегменте начал формироваться с начала 2020‑х годов, а в последние 2 года приобрел выраженный характер. Например, объем бронирований вилл с частными бассейнами в 2024 году вырос на 30% по сравнению с двумя годами ранее.

В 2025 году была запущена государственная стратегия «Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025», подразумевающая фокус на туризме с высокой стоимостью – яхтинге, wellness‑курортах, эксклюзивных турах. Началась масштабная модернизация аэропортов и транспортной инфраструктуры. В результате всех предпринятых за последние несколько лет мер увеличилось число состоятельных путешественников из Европы, США, Ближнего Востока. И в целом рынок luxury‑туризма в минувшем году достиг 11,1 млрд долларов США.

К 2030 году прогнозируется увеличение до 19,3 млрд долларов, то есть власти Таиланда надеются, что премиум-сегмент будет ежегодно расти на 9,7%.