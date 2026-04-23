«Ползучая смерть» из Таиланда: какая опасность грозит туристам

Походы босиком по пляжам Таиланда или прогулки по влажной траве на Бали после отпуска могут обернуться многолетней паразитарной инфекцией, о которой вы даже не узнаете. Исследования показывают, что каждый третий житель Камбоджи и десятки процентов населения северо-восточного Таиланда являются носителями опасной нематоды *Strongyloides stercoralis*, а значит, и почва там буквально кишит личинками.

В отличие от обычных гельминтов, кишечная угрица (Strongyloides stercoralis) уникальна: она способна десятилетиями жить в организме хозяина, проходя полный цикл размножения прямо в тонком кишечнике. Попадая в тело даже через неповрежденную кожу стопы, личинки мигрируют через кровоток и лимфу в легкие, а затем заглатываются и оказываются в кишечнике, где самки откладывают до 40 яиц в день.

Чаще всего инфекция протекает бессимптомно, но настораживающим признаком может быть «larva currens» (бегущая личинка) — зудящая, быстро мигрирующая по коже (со скоростью до 10 см/час!) сыпь на ягодицах или туловище. Опасность резко возрастает при ослаблении иммунитета: тогда черви беспрепятственно распространяются по всему организму, вызывая синдром гиперинфекции с летальностью до 70–100%.

Главная беда в том, что стандартный анализ кала неэффективен: личинки выделяются нерегулярно, и однократное исследование дает ложноотрицательный результат в 70% случаев. А в России стронгилоидоз официально регистрируется крайне редко (единичные случаи), хотя истинная распространенность, по оценкам эпидемиологов, может составлять от 200 до 500 тысяч носителей, которые просто не обследованы должным образом.

К счастью, лечение существует и достаточно простое: однократный прием ивермектина (200 мкг/кг) или курсовой прием альбендазола в 70–80% случаев полностью уничтожает паразита. Единственная надежная профилактика — ходить в закрытой обуви не только в джунглях, но и на пляжах и во влажной траве. Если после возвращения из тропиков у вас появилась «ползучая» сыпь или необъяснимые боли в животе — не откладывайте визит к инфекционисту и настаивайте на серологическом исследовании крови. От вашей бдительности может зависеть не только здоровье, но и жизнь.

