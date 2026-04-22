Туристы из Москвы и еще трех городов получили чартеры на вьетнамский курорт

В России растет спрос на туры во Вьетнам: страна оказалась в топе продаж. Во многом благодаря увеличению количества рейсов. Причем туроператоры их ставят не только на главный вьетнамский курорт, Нячанг, но и на другие направления. Например, Anex объявил о расширении чартерной программы в еще один крупный туристический центр – Дананг.

© tourdom.ru

Как сообщается в пресс-релизе, к уже заявленным вылетам из городов Сибири и Дальнего Востока Anex добавил еще четыре – это Москва, Новосибирск, Красноярск и Казань. Первый рейс с российскими туристами из Владивостока прибыл на курорт 16 апреля.

Полеты из Москвы стартуют с 21 мая с частотой 3 раза в неделю, из регионов – с периодичностью раз в 10–11 ночей. Полетная программа выполняется на лайнерах вьетнамской авиакомпании VietJet Air с бизнес-классом. С учетом расширения у туроператора этим летом будет 9 городов вылета в Дананг и 11 – в Нячанг.

В компании отмечают высокий интерес к направлению: бронирования идут не только на ближайшие даты, но и на лето. Это косвенно подтверждает тренд на «удлинение горизонта» планирования поездок в Азию – Вьетнам постепенно закрепляется как круглогодичное направление.

По стоимости туры в Дананг начинаются примерно от 120–180 тыс. руб. за двоих на 9–11 ночей с перелетом и проживанием – в зависимости от города вылета.

Интерес к вьетнамскому курорту объясним. Дананг – более спокойная и «европеизированная» альтернатива Нячангу: широкие пляжи, современная инфраструктура и близость к объектам, входящим в список ЮНЕСКО, – таким как Хойан и древняя столица Хюэ. В отличие от Нячанга, который традиционно ориентирован на массовый пляжный отдых, Дананг воспринимается как более универсальное направление – с возможностями для экскурсионных поездок и комбинированных туров.

По оценкам экспертов, именно такие форматы сейчас востребованы: туристы ищут не только пляж, но и новые впечатления, стремясь за одну поездку увидеть как можно больше интересного. В этом смысле Вьетнам удачно вписывается в изменившиеся предпочтения рынка – и, похоже, закрепляется в числе ключевых направлений летнего сезона.