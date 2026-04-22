Туристы в Египте теперь могут расплачиваться по QR-коду

Россияне в Египте теперь могут расплачиваться по QR-коду: с сегодняшнего дня такие операции стали доступны через приложение ВТБ Онлайн.

«Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в египетский фунт. Лимит одной операции составляет 25 тыс. руб., в сутки – 350 тыс.», – пояснили в банке.

Комиссию за проведение операции обещают не брать.

При этом уточняется, что рассчитываться подобным образом можно только в крупных торговых точках.

В остальных предпочитают наличные: египетские фунты – это наиболее надежный и распространенный способ оплаты, особенно в мелких магазинах, у уличных торговцев, в такси.

В туристических зонах часто принимают доллары США. Однако на старые или поврежденные купюры в Хургаде соглашаются неохотно и не везде, а в Шарм-эль-Шейхе не берут совсем. Это становится сюрпризом для некоторых туристов, специально купивших такую валюту в России, потому что она продается дешевле.

«Нам до поездки говорили, что можно их будет кому-нибудь втолкнуть на рынке (курс у старых ниже, мы их и приобрели). Но у нас их нигде не взяли, даже банкоматы возвращали – обегали весь Шарм. Обратно привезли и снова на рубли меняли», – рассказал один из путешественников.

Можно использовать Visa и Mastercard, выпущенные банками стран СНГ и других государств, – они работают в Египте без ограничений. А вот оплатить картой «Мир» не выйдет.

Туристы говорят, что у них получается рассчитываться UnionPay от Россельхозбанка и АТБ в магазинах и отелях, но вот со снятием наличных возникают проблемы – далеко не во всех банкоматах это можно сделать.

Иногда для оплаты экскурсий или трансферов участники организованных туров могут переводить деньги с российской карты через Систему быстрых платежей местному гиду или в отель. Но курс в таких случаях бывает завышенным.

Также для отправки денег из России в Египет и обратно используются системы переводов «Золотая корона», Contact.