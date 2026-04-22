Туристов предупредили об изгоняющих духов мошенниках на Бали

Россиян предупредили об изгоняющих духов мошенниках на Бали

Российских туристов предупредили о мошенниках, которые якобы изгоняют злых духов из арендованных домов на Бали. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что при попытке снять жилье на индонезийском острове хозяева сообщают клиенту, что объект защищают злые духи. Поэтому перед заселением необходимо провести специальный ритуал. Они вызывают человека, одетого в традиционный наряд, чтобы он организовал обряд.

Стоимость его услуг часто доходит до 300 долларов (22 тысячи рублей). Аналогичные схемы мошенники проворачивают и с представителями малого бизнеса, которые арендуют помещения на Бали.

Ранее россиянок предупредили о предлагающих массаж мошенниках в Турции. Уточнялось, что злоумышленники связываются с жертвами через социальные сети, предлагают выездную процедуру и просят перевести им деньги на карту, а затем блокируют номер и исчезают.