Где отдохнуть в Таиланде, если Пхукет наскучил

Российским путешественникам открывают новые горизонты в Таиланде. Предложены альтернативы уже приевшимся популярным направлениям, таким как Пхукет.

Исследованные вдоль и поперек популярные уголки Таиланда перестали вызывать прежний интерес у российских туристов. Теперь они стремятся познать страну с новой, неизведанной стороны.

Например, в провинции Прачуапкхирикхан есть национальный парк Кхао Сам Рой Йот, где расположена пещера Прайя Накхон. Исторически это место привлекало даже монархов, сообщает «360».

Тем, кто ищет уединения, стоит обратить внимание на необитаемый остров Хонг в провинции Краби. А любители тайн и умиротворения в Чиангмае могут посетить скрытый в джунглях храм Ват Пха Лат.

