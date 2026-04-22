Приморье связало Россию, Китай и КНДР в одном турмаршруте

В Приморском крае разработали уникальный туристический маршрут, объединяющий сразу три государства: Россию, Китай и Северную Корею. На данный момент такое путешествие доступно только гражданам РФ, однако в будущем к проекту планируют подключить туристов из КНР. Реализация маршрута стартует в период майских праздников.

Как пояснил представитель туроператора, у каждой из трёх стран есть собственные знаковые места для посещения, своя программа и уникальный туристический образ. Он подчеркнул, что путешествие начинается и завершается во Владивостоке, и подобного тура ранее никто не предлагал. По словам организатора, отправляющиеся по маршруту россияне успеют познакомиться с дальневосточной столицей и Приморским краем, его природой и героическими страницами истории.

Маршрут проложен через Хасанский округ, где гости увидят памятные места этого уголка Приморья. Затем они отправятся в одну из самых загадочных стран мира – КНДР, где их ждут концерты, нетронутая природа, идеологические монументы и восхождение на гору Сахян. Финальная часть путешествия приведёт в китайский Хуньчунь: там группа сможет отдохнуть на горячих источниках, посетить парк Фанчуань и насладиться насыщенной программой в парке «Бохайское царство».

В министерстве туризма Приморья уточнили, что пока участниками этого туристического маршрута могут становиться исключительно российские туристы. При этом рассматривается перспектива организации аналогичных поездок для гостей из Китая. Отмечается, что здесь открываются новые возможности для продвижения туристического потенциала Приморья и организации отдыха в крае для тургрупп из КНР.