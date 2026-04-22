«Можно поесть на три евро с человека». Туристка описала цены в Китае

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и раскрыла цены на еду, жилье и шопинг в этой стране Азии. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что Китай предлагает огромный выбор еды и заведений на любой кошелек. Там есть рестораны, где можно оставить 500 евро (около 44 тысяч рублей) за ужин, но туристам доступны и более бюджетные варианты.

«Поесть в простенькой китайской "чифаньке" спокойно можно на три евро (около 265 рублей — прим. "Ленты.ру") с человека. Конечно, зависит от места, в центре города или в туристических местах бывает, что блюдо стоит 40-50 юаней, это 500-600 рублей, уже не сказать, что очень дешево», — такими фразами описала стоимость еды в Поднебесной россиянка, добавив, что в кафе и ресторанах можно экономить на напитках, так как чай и теплую воду дают бесплатно.

Путешественница также рассказала, что за 60 евро (около 5,3 тысячи рублей) в сутки они с мужем жили в чистых просторных отелях с хорошим местоположением.

«Можно найти хорошие варианты и за 30 евро (около 2,6 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру"), в Китае огромный выбор отелей. Насчет завтрака — он в Китае далеко не супер. У нас он был включен почти в каждом отеле, но после этих завтраков я шла покупать себе что-то еще», — призналась блогерша.

Она также подчеркнула, что любителям шопинга стоит покупать вещи на рынках, но надо уметь торговаться.

«Цены часто завышены раза в два-три, когда вы начинаете торговаться, китаец обязательно начнет закатывать глаза, хвататься за сердце, но если вы не будете активно торговаться, вы не купите на рынке по выгодной цене ничего», — предупредила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала Китай мировым эталоном безопасности. По ее словам, там можно оставить сумку на скамейке в парке, уйти на час, вернуться и найти ее на том же месте.