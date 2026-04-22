«После российского дома была удивлена». Тревел-блогерша описала жилье мексиканцев

Тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по Мексике, описала жилье местных фразой «после российского дома была удивлена». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первое, что бросилось в глаза россиянке в доме мексиканки, — отсутствие прихожей. Из входной двери она сразу попала в гостиную, из которой была видна маленькая кухня. Холодильник там буквально разделял пространство между комнатой и душевой. Душ, унитаз и крошечный умывальник находились в одном помещении.

В доме была еще одна комната с телевизором, спальня и даже гардеробная, а сзади дома — небольшой дворик.

«У меня в России огород — смысл жизни на лето. А здесь — пустынный участок. Максимум, что можно сделать — поставить горшки с растениями. Причем это будет выглядеть так, как будто вынес комнатные цветы на улицу. И на этом все. Никакой тебе картошки на зиму», — удивилась Ершова.

Путешественницу также поразили полы, полностью покрытые кафелем. Она предположила, что он спасает в жару и за ним легко ухаживать. Но самым странным в мексиканском доме россиянке показались окна, которые были либо закрыты плотными занавесками, либо вообще наглухо.

«Смотреть в окно? Наслаждаться видом? Сидеть с кофе и наблюдать жизнь? Нет. Здесь окна — это не про эстетику. Это про безопасность и изоляцию. Чаще всего они с железными решетками или жалюзи», — пояснила автор публикации.

Она сделала вывод, что мексиканские дома — это не про уют в нашем понимании, а про практичность и выживание в жаре.

