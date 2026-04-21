Май в Абхазии: во сколько обойдется отдых и где дешевле

Большого туристического ажиотажа в Абхазии на майские праздники не ожидается. При этом некоторые популярные пансионаты, такие как «Багрипш» 3* в Гагре, «Сосновая роща» 4* и «Мюссера» 3* в районе Пицунды самостоятельным туристам недоступны (во всяком случае через агрегаторы их не забронировать), хотя у туроператоров соответствующие предложения имеются.

Однако и без этих гостиниц выбор у туристов приличный. Можно остановиться очень бюджетно. Например, в сухумском отеле «Айтар» 3* 7 ночей (с 1 по 8 мая) в стандарте обойдутся всего в 16 тыс. руб.* на двоих. Правда, номер маленький, кровати, судя по фото, узенькие, и на высокий уровень комфорта рассчитывать не стоит.

С другой стороны, есть популярный «Литфонд» 4* в Пицунде, где проживание в 110-метровом коттедже будет стоить 303 тыс. руб. за неделю. И это без питания, зато с сауной. Впрочем, есть в пансионате и более доступные варианты: стандартный номер будет стоить 61 тыс. руб., включая завтрак, обед и ужин.

Это примерно соответствует средней стоимости размещения в Абхазии в дни майских праздников. Близкие расценки в «Лазурном береге» в Гагре, где стандарт с видом на море и завтраком будет стоить 55 тыс. руб., в пансионате «Изумруд» (также в Гагре) – номер аналогичного класса потянет на 69 тыс. руб. Правда, в этом случае предлагается проживание по системе «все включено».

Этот же формат практикуется и в популярном гагрском парк-отеле «Нарт» 4*, однако расценки в нем выше среднего: стандартный номер – 99 тыс руб., люкс с видом на море – 137 тыс. Это примерно соответствует предложению пятизвездочного Amra Park Hotel, где стандарт с балконом стоит 91 тыс. руб., а люкс с видом на море (и также, разумеется, с балконом) – 175 тыс. рублей. Правда, в отличие от «Нарта» из питания только завтрак.

* – все цены приведены за 7 ночей отдыха с 1 по 8 мая на двоих туристов по состоянию на 19:00 мск 21 апреля