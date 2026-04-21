Детям могут разрешить въезд в Беларусь без загранпаспорта

В Государственной Думе готовится к рассмотрению законопроект, предусматривающий упрощение порядка выезда несовершеннолетних россиян в Республику Беларусь. В частности, предлагается разрешить детям младше 14 лет пересекать границу по свидетельству о рождении при сопровождении законных представителей.

Согласно инициативе, использование заграничного паспорта для таких поездок станет необязательным, если ребенок путешествует с родителями или опекунами.

Один из авторов проекта, депутат Алексей Куринный, отметил, что ограничения на выезд детей вводились из соображений безопасности, однако они не должны распространяться на Беларусь. Парламентарий подчеркнул, что между странами действует ряд соглашений в миграционной сфере, а граждане Союзного государства обладают равными правами на свободное передвижение и выбор места пребывания.

Разработчики инициативы считают, что предлагаемая мера упростит поездки для российских семей с детьми и сделает путешествия в соседнюю страну более доступными.

Ранее сообщалось, что аналогичный порядок планируется ввести и для поездок несовершеннолетних в Абхазию – въезд по свидетельству о рождении без загранпаспорта может заработать уже к маю.

Отметим, что ограничения на выезд детей до 14 лет за рубеж были введены еще 20 января. Для пересечения границы несовершеннолетним необходим собственный заграничный паспорт – свидетельства о рождении уже недостаточно. Тогда к этой мере скептически отнеслись туроператоры и попросили сделать исключение для «дружественных стран», как минимум для Беларуси и Абхазии.