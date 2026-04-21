Появилась возможность слетать в Италию за 17 тысяч рублей

В агрегаторах можно найти относительно недорогие билеты в Италию из российских городов – Москвы и Сочи – на даты сразу после майских праздников. Эти варианты предлагаются на стыковочных рейсах с пересадкой в Ереване.

Всего за 17,5 тыс. руб. доступен безбагажный перелет из Адлера в Рим и обратно с 11 по 17 мая. Доплата за провоз чемодана составит 12 тыс. Из Сочи в Армению пассажиры доберутся самолетом FlyOne Armenia, а в Ереване их ждет ночная пересадка с повторной регистрацией на рейс Wizz Air. Возвращение в Россию – тем же маршрутом.

Стоит иметь в виду, что перелет будет долгим: стыковка по дороге в Рим займет 15 часов, на обратном пути – 29. Поэтому туристам можно посоветовать забронировать гостиницу.

Впрочем, на эти же даты есть более оптимальный по времени вариант, хотя и чуть дороже – 23 тыс. руб. за round trip. Если пассажиру необходимо взять багаж, стоимость билетов окажется в 2 раза выше – 40 тыс. руб.

В этом случае туристам придется комбинировать рейсы трех авиакомпаний. Из Сочи в Ереван их доставит «Аэрофлот», далее в Италию они полетят на борту FlyOne Armenia. Из Рима в Звартноц россиян вернет Wizz Air, а из Еревана в Адлер – снова армянская авиакомпания. Пересадки в результате станут комфортными – от 5 до 6,5 часа.

Относительно бюджетно можно слетать и из Москвы в Рим сразу после майских праздников. Билеты туда и обратно, опять же с пересадкой в Ереване, доступны за 30,5 тыс. руб. (44 тыс. – с багажом).

Из Внуково в столицу Армении 9 мая пассажиры доберутся рейсом Utair, из аэропорта Звартноц в Фьюмичино – лайнером Wizz Air. Такая же схема ждет их и на обратном пути 18 мая. При этом пересадки окажутся длительными: 20 часов по дороге в Италию и 14 часов при полете в Россию. Во время стыковок потребуется повторная регистрация.

Более удобный вариант получится при комбинации из рейсов трех авиакомпаний. Но он дороже – 39 тыс. руб. (55 тыс. с багажом). Из Москвы в Ереван пассажиры улетят «Аэрофлотом», из Армении в Рим и обратно – самолетами Wizz Air, а вернутся в Россию – лайнером «Азимута». Стыковки в Армении при этом будут удобными – от 6 до 7 часов. Туристам надо учесть, что их ждет смена аэропорта в Москве: вылетать они будут из Шереметьево, а возвращаться во Внуково.

Необходимо иметь в виду, что для въезда в Италию россиянам понадобится шенгенская виза. Сроки ее оформления сейчас увеличились, поэтому есть риск не успеть оформить ее до вылета. Поэтому купить билеты на ближайшие даты могут те, кому повезло получить многократный шенген.