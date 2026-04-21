Почему туристов не беспокоят проблемы с доступом к госресурсам за границей

Российские туристы за рубежом периодически испытывают проблемы с доступом к госсервисам, а также ресурсам перевозчиков, но большую часть это не беспокоит. Так как люди едут отдохнуть и получить максимальный детокс, а не подавать заявления или оплачивать квитанции за ЖКХ. Таковы итоги опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома», в котором за сутки приняли участие более 1 тыс. человек.

В основном потребности большинства отдыхающих ограничиваются соцсетями. А для этого с лихвой хватает местного Wi-Fi. Более критичны сложности с доступом для зимовщиков в Таиланде или цифровых кочевников, кто покидает РФ, пытаясь совместить приятное с полезным.

У большей части подписчиков (27%) нет претензий – связь работала либо отлично, либо не открывались какие-то отдельные ресурсы, да и происходило это нечасто.

Ответ «стабильно плохо», оценивая связь за рубежом, выбрали только 7%. У 2% сбои фиксировались при использовании роуминга с российской симки, а вот к отельному беспроводному доступу претензий не было:

«Wi-Fi наше всё – в роуминге приходилось на некоторые ресурсы подрубать VPN».

Одна из туристов заверила, что в Венгрии и Италии с российской симки спокойно работает мэйл.ру и ВК.

Точно хотелось бы туристам, чтобы ресурсы авиакомпаний и ж/д перевозчиков загружались без помех. Это бы упростило вынужденную срочную покупку билетов или регистрацию на рейс. Впрочем, в большей степени такие ситуации актуальны для самостоятельных туристов. У тех, кто выбирает пакетные туры, чаще всего потребности действительно ограничиваются соцсетями.