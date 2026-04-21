Эксперты назвали альтернативы «мейнстримным» курортам Таиланда

Российским туристам назвали альтернативы «мейнстримным» и наскучившим курортам Таиланда — наподобие острова Пхукет. Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что российские путешественники уже хорошо изучили популярные туристические места Таиланда, поэтому теперь хотят открыть для себя новые грани этой страны Азии. К примеру, в провинции Прачуапкхирикхан есть национальный парк Кхао Сам Рой Йот. Там можно посетить пещеру Прайя Накхон (Хуа Хин), куда любили ездить местные короли.

В провинции Краби туристов может заинтересовать необитаемый остров Хонг, а в Чиангмае — скрытый храм Ват Пха Лат, расположенный в джунглях.

Ранее отдых во Вьетнаме описали словами «по цене как Анапа или Геленджик». Россияне не рекомендуют ехать на море в Нячанг, так как курорт притягивает много соотечественников из-за чартерных рейсов.