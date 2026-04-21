«Режут мясо ногами». Тревел-блогер восхитился продавцами с улиц Пакистана

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и описал продавцов на местных улицах фразой «режут мясо ногами». Своими впечатлениями он поделился в ролике на странице @brat_mc_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор публикации отметил, что видео было снято в городе Карачи, где продавцы мяса «творят чудеса». Они держат нож между пальцами ног, а руками подносят продукт к лезвию и разрезают его.

«Не самое приятное место, в котором работают очень приятные люди. Шикарно вообще», — прокомментировал россиянин навыки пакистанцев.

Ранее другой российский турист побывал в Индии и показал, как готовят уличную еду местные повара. На кадрах показано, как мужчины голыми руками, а иногда прямо на земле готовят разные местные блюда или употребляют их.