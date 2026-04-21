ЕС ввел цифровую систему контроля въезда при отказе в мультивизах

Многократные шенгенские визы для россиян окончательно ушли в прошлое, уступив место однократным разрешениям строго под даты поездки. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), доля мультивиз среди всех выданных россиянам шенгенских виз рухнула с более чем 80% в 2019 году до 9–18% по итогам 2025-го, а в первом квартале 2026-го выдачу многократных разрешений практически прекратили, сократив их число на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом уровень отказов вырос с 1,5% до 8–10%, а общее количество выданных виз — около 540–570 тысяч в год — больше не вернется к докризисным 4 миллионам.

Одновременно с визовым кризисом 10 апреля 2026 года вступила в силу полномасштабная цифровая система контроля границ ЕС — Entry/Exit System (EES). Теперь вместо штампов в паспортах фиксируются биометрические данные (отпечатки пальцев и фото) всех въезжающих и выезжающих, что позволяет автоматически отслеживать нарушения визового режима. За этим последует запуск системы электронных разрешений ETIAS в последнем квартале 2026 года, которая потребует предварительной онлайн-регистрации даже от безвизовых путешественников. Как отмечает эксперт РСТ Михаил Абасов, новые технологии пресекут «визовый шоппинг», когда туристы оформляли документы в одной стране, а реально въезжали через другую.

Финансовый консультант Александр Патешман в интервью Life.ru советует начинать с выбора страны подачи: ориентироваться на статистику отказов и строго соблюдать правило первого въезда, так как цифровые системы теперь фиксируют каждое несоответствие маршрута. По данным туроператоров, наиболее лояльными к россиянам остаются Франция, Италия, Испания, Греция и присоединившаяся к Шенгену Хорватия — там процент отказов невысок, а запись на подачу документов и сроки рассмотрения (от месяца до трех) всё же доступны. Чехия, Дания, Швеция, Финляндия, а также Германия и Австрия туристических виз практически не выдают.

Запись в визовые центры превратилась в отдельный квест. В Москве слоты на подачу документов расписаны на три месяца вперед, а услуги посредников, помогающих «поймать» свободное окно, стоят от 50 до 100 тысяч рублей.

Сами визы теперь оформляют в среднем 30–45 дней, причем они действуют строго в заявленные даты тура. Патешман рекомендует оформлять возвратные билеты и отели с возможностью отмены, чтобы не замораживать деньги, а также объединять поездки: брать визу сразу на длительный срок (до месяца) вместо нескольких коротких визитов. Если поездки носят регулярный характер (встречи с родственниками или детьми, которые учатся в Европе), эксперт советует оформлять пригласительную или гуманитарную визу — консулы в этом случае оценивают не туристические намерения, а реальную связь со страной.

