Туристы AZUR air застряли на Пхукете

Самолет AZUR air, выполнявший рейс ZF 2903 из Москвы на Пхукет, вернулся в аэропорт отправления из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилотов. Об этом сообщил, в частности, телеграм-канал Shot. Через некоторое время пассажиров всё же отправили на курорт, но из-за позднего прибытия воздушного судна задерживается и обратный вылет с острова. Редакция TourDom.ru узнала подробности.

Boeing 767-300, по данным сервиса Flightradar24, повез туристов из Внуково в Таиланд 20 апреля в 21:55. Примерно через полтора часа после вылета, недалеко от Самары, лайнер развернулся и взял курс обратно, после чего приземлился в том же аэропорту.

«Посадка прошла штатно, в 01:00 по московскому времени. Пассажиров разместили в “стерильной” зоне терминала и предоставили услуги согласно ФАП», – рассказали «ТурДому» в AZUR air.

Уже через 4 часа, в 05:00, туристы вылетели на Пхукет на резервном самолете авиакомпании. В аэропорту тайского острова Boeing приземлился в 18:15 по местному времени (14:15 мск), с 7-часовым опозданием.

Обратный рейс ZF 2902 Пхукет - Москва был назначен на 13:20 21 апреля, но из-за позднего прибытия лайнера его перенесли на 10 часов – на 23:35. Пассажиры спокойно ждут вылета в гостиницах: как пояснили в AZUR air, перевозчик совместно с туроператорами продлил им проживание в отелях. По данным онлайн-табло, в Москву туристов доставят ориентировочно в 05:30 22 апреля.

Что касается Boeing, который вынужденно вернулся во Внуково, его уже починили, и он вернулся к полетам, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Поэтому массовых сбоев в расписании не ожидается.