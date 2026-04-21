Купить тур во Вьетнам можно за 75 тысяч рублей

Улететь в тур во Вьетнам можно за 75 тысяч рублей после майских праздников
Туристы смогут купить тур во Вьетнам заметно дешевле, если запланируют отдых непосредственно перед майскими праздниками. Редакция TourDom.ru сравнила цены на поездки в Нячанг при вылете из Москвы 10–14 мая, а также в период 30 апреля – 2 мая.
Всего за 150 тыс. руб. можно купить тур на 9 ночей с отправлением из столицы 14 мая и проживанием в гостинице Hermes 3*. На одного путешественника поездка обойдется всего в 75 тыс. Аналогичный вариант на праздничные дни с вылетом 1 мая можно забронировать за 180 тыс. руб., что на 20% дороже.
Разница в пользу поездки после длинных выходных заметна и на примере популярных отелей 4–5*. В частности, тур в Vinpearl Empire Nha Trang Affiliated By Melia 5* (в 400 м от моря) на 11 ночей в праздники обойдется в 210 тыс. руб. на двоих. Если же туристы отправятся на отдых 12 мая, за аналогичный тур они заплатят 180 тыс. руб. – на 16% дешевле.
По данным сервиса Tourvisor, с 12 мая 12-дневный тур с проживанием в Champton Nha Trang 4* можно купить за 230 тыс. руб. На майские выходные точно такой же вариант предлагается за 265 тыс.
Значительно доступнее после праздников становится тур в Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* на первой береговой линии. При выборе номера deluxe с завтраками 12-дневный турпакет можно приобрести за 267 тыс. руб. на двоих. На праздники с вылетом из Москвы 2 мая он стоит на 20% дороже – 323 тыс. руб.
Стоимость отдыха в Vinpearl Luxury Nha Trang 5* тоже снижается. За 330 тыс. руб. можно забронировать тур с отправлением 2 мая, а через 10 дней подобный вариант обойдется на 30 тыс. дешевле (рассматриваем размещение в premier pool view villa). На такую же сумму станет доступнее 12-дневный тур в Sunrise Nha Trang Beach, который на праздники стоил 230 тыс., а с 12 мая его можно приобрести за 200 тыс. на двоих.
Ранее «ТурДом» писал, что, выбирая отдых в Турции сразу после майских праздников, туристы могут сэкономить до 50% стоимости тура.