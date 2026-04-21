Купить тур во Вьетнам можно за 75 тысяч рублей

Туристы смогут купить тур во Вьетнам заметно дешевле, если запланируют отдых непосредственно перед майскими праздниками. Редакция TourDom.ru сравнила цены на поездки в Нячанг при вылете из Москвы 10–14 мая, а также в период 30 апреля – 2 мая.

© tourdom.ru

Всего за 150 тыс. руб. можно купить тур на 9 ночей с отправлением из столицы 14 мая и проживанием в гостинице Hermes 3*. На одного путешественника поездка обойдется всего в 75 тыс. Аналогичный вариант на праздничные дни с вылетом 1 мая можно забронировать за 180 тыс. руб., что на 20% дороже.

Разница в пользу поездки после длинных выходных заметна и на примере популярных отелей 4–5*. В частности, тур в Vinpearl Empire Nha Trang Affiliated By Melia 5* (в 400 м от моря) на 11 ночей в праздники обойдется в 210 тыс. руб. на двоих. Если же туристы отправятся на отдых 12 мая, за аналогичный тур они заплатят 180 тыс. руб. – на 16% дешевле.

По данным сервиса Tourvisor, с 12 мая 12-дневный тур с проживанием в Champton Nha Trang 4* можно купить за 230 тыс. руб. На майские выходные точно такой же вариант предлагается за 265 тыс.

Значительно доступнее после праздников становится тур в Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* на первой береговой линии. При выборе номера deluxe с завтраками 12-дневный турпакет можно приобрести за 267 тыс. руб. на двоих. На праздники с вылетом из Москвы 2 мая он стоит на 20% дороже – 323 тыс. руб.

Стоимость отдыха в Vinpearl Luxury Nha Trang 5* тоже снижается. За 330 тыс. руб. можно забронировать тур с отправлением 2 мая, а через 10 дней подобный вариант обойдется на 30 тыс. дешевле (рассматриваем размещение в premier pool view villa). На такую же сумму станет доступнее 12-дневный тур в Sunrise Nha Trang Beach, который на праздники стоил 230 тыс., а с 12 мая его можно приобрести за 200 тыс. на двоих.

Ранее «ТурДом» писал, что, выбирая отдых в Турции сразу после майских праздников, туристы могут сэкономить до 50% стоимости тура.