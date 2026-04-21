Продажу туров в ОАЭ могут разрешить только с санкции МИД РФ

Минэкономразвития ожидает позицию МИД по вопросу снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ, сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от позиции дипломатов. В министерстве подчеркнули, что до тех пор, пока они не сочтут ситуацию в регионе безопасной, рекомендации по реализации турпродуктам туристам пересматриваться не будут.

Ранее Росавиация, опираясь на согласованную позицию с Минтрансом и МИД, отменила прежние указания для авиакомпаний о приостановке продажи билетов на рейсы в ОАЭ. Одновременно были сняты ограничения на выполнение полетов с использованием воздушного пространства Ирана.

Отметим, что российские авиакомпании не ведут продажу билетов в ОАЭ на ближайшие даты. В системе бронирования «Аэрофлота» рейсы из Москвы в Дубай – SU 0520, SU 0524 и SU 0526 и в Абу-Даби SU 0530 – появляются только с 1 июня. На сайте «Уральских авиалиний» можно забронировать билеты из Домодедово в аэропорт Аль-Мактум начиная с 24 сентября, Utair планирует начать полеты из Внуково с 3 октября. Ранее S7 заявляла, что не будет оперативно возобновлять рейсы, поскольку летнее расписание уже сформировано.