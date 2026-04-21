Самолет улетел, оставив в аэропорту десятки пассажиров на пункте пропуска

Десятки пассажиров не смогли попасть на рейс из-за огромных очередей во французском аэропорту, пишет The Sun.

Нештатная ситуация произошла в субботу, 18 апреля, в международном аэропорту Марсель Прованс. Вылет рейса авиакомпании Ryanair в Марракеш был запланирован на 22:30, но его задержали из-за очередей на пограничном контроле.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что причиной задержки стала новая цифровая система пограничного контроля EES и нехватка персонала.

Раздраженные пассажиры пытались прорваться через охрану, что создало угрозу безопасности. В итоге самолет вылетел в 1:50 ночи 19 апреля, оставив на земле более 80 человек.

В Ryanair считают, что выполнили операционные обязательства, так как экипаж самолета должен был прибыть в пункт назначения к утру. Руководство аэропорта назвало ситуацию «исключительно редкой» и начало внутреннее расследование.