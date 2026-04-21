Вьетнам вводит для туристов электронные карты прибытия

Вьетнам ввел электронные карты прибытия с 15 апреля. После заполнения анкеты путешественники получают QR-код, который необходимо предъявить при прохождении пограничного контроля, сообщили в миграционной службе страны.

На первом этапе нововведение запущено в аэропорту Хошимина. Ожидается, что в дальнейшем систему распространят и на другие пункты въезда. При этом в популярных у туристов воздушных гаванях, в Нячанге и на Фукуоке, она пока не действует.

Заполнить электронную форму можно не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Требование распространяется на всех иностранных граждан вне зависимости от типа визы.

В официальных разъяснениях не уточняется статут бумажных карт прибытия. Возможно, при отсутствии заранее оформленной электронной анкеты путешественникам придется заполнять документы уже по прибытии.

Власти рекомендуют оформлять карту до вылета, чтобы избежать очередей в аэропорту.

Для граждан России в настоящее время сохраняется безвизовый режим сроком до 45 дней, также доступно оформление электронной визы на период до 90 дней.