Хайнань готовится принять до 700 тысяч российских туристов

Китайская провинция Хайнань рассчитывает существенно нарастить турпоток из России в 2026 году – до 700 тыс. человек. Такие ориентиры озвучили в региональном управлении по туризму, отметив устойчивый рост интереса к направлению со стороны российских путешественников.

По данным ведомства, в 2025-м остров посетили около 505 тыс. туристов из РФ, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего года (+120,3%). Россияне сформировали 33,7% всего иностранного турпотока, заняв первое место.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. В первом квартале Хайнань принял порядка 165 тыс. туристов из России – на 67% больше, чем за аналогичный период 2025-го. На фоне растущего спроса власти региона обозначили целевой показатель в 700 тыс. российских гостей по итогам года.

Для достижения этих целей в провинции делают ставку на развитие авиасообщения. В частности, планируется расширение географии прямых рейсов из российских городов, увеличение частоты уже действующих маршрутов и дальнейшее развитие сети. Власти также намерены углублять сотрудничество с российскими авиационными регуляторами и перевозчиками, чтобы повысить доступность направления.

На данный момент Хайнань связан прямыми рейсами с 11 городами России, суммарно выполняется 28 перелетов в неделю.