Шокирующее решение Таиланда: иностранцам придется покинуть страну

Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео объявил о планах сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней. Эта мера направлена на борьбу с транснациональной преступностью, включая мошеннические колл-центры.

По словам министра, некоторые иностранцы используют длительный безвизовый режим не для туристических целей, а для осуществления незаконной деятельности. Власти Таиланда уверены, что сокращение срока безвизового пребывания поможет снизить финансовые потоки, связанные с подобными схемами.

Несмотря на введение новых правил, туристы все еще смогут продлить свое пребывание в стране на дополнительные 30 дней. На данный момент сроки вступления в силу новых норм не объявлены, однако на середину апреля 60-дневный безвизовый режим продолжает действовать, в том числе для граждан России.

Введение новых правил обусловлено необходимостью повышения безопасности и борьбы с преступностью. Таиланд, как популярное туристическое направление, стремится обеспечить комфортные условия для законопослушных путешественников, одновременно ограничивая возможности для тех, кто намерен использовать страну в целях, не связанных с туризмом.

Случаи попадания граждан России в рабство в странах Юго-Восточной Азии перестали быть единичными. Особенно часто жертвами преступников становятся девушки из РФ и стран СНГ, сообщила URA.ru юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина.