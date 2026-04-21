Российский турист ранен во время инцидента на пирамиде Луны в Мексике

В Мексике на территории археологической зоны Теотиуакан, где находятся пирамиды, неизвестный мужчина открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Погибла гражданка Канады, ранены несколько человек, в том числе россиянин. Об этом сообщает издание El Universal.

Инцидент произошел на смотровой площадке пирамиды Луны 20 апреля. По данным властей Мексики, пострадавших 13 человек. Это туристы из России, США, Канады, Бразилии, Колумбии.

Консульский отдел посольства РФ в Мехико сообщает, что россиянин с супругой спускались со смотровой площадки, когда началась беспорядочная стрельба. Мужчина получил ранение в бедро, опасности для жизни нет. Медики оценили его состояние как удовлетворительное, стабильное и назначили лечение антибиотиками. При отсутствии осложнений он сможет покинуть больницу во вторник.

Как заявил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда, мотивы преступления устанавливаются. Он также добавил, что местные власти координируют свои действия с федеральным правительством и предоставят больше информации по мере появления результатов расследования.