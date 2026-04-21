В РФ разрабатывают новый механизм фингарантий для возврата туристов из-за рубежа

В России разрабатывают новый механизм финансовых гарантий, который позволит обеспечить возвращение граждан из-за рубежа в экстренных ситуациях, включая вооруженные конфликты. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По его словам, инициатива направлена в том числе на защиту самостоятельных путешественников. Речь идет о создании понятной и устойчивой системы, при которой туристы будут заранее уверены в наличии поддержки – как со стороны государства, так и со стороны бизнеса – в случае форс-мажора.

Как отметил парламентарий, недавние события на Ближнем Востоке фактически стали проверкой действующих механизмов. В условиях обострения обстановки российским властям пришлось организовывать дополнительные вывозные рейсы: всего, по его данным, было эвакуировано порядка 60 тыс. человек, часть из них – за счет бюджета.

Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что работа над совершенствованием системы ведется уже длительное время не только на уровне профильного комитета, но и в правительстве. При этом отдельные решения уже реализованы, однако окончательная модель пока находится в стадии согласования.

Он добавил, что ключевая задача – сформировать «цивилизованные» финансовые гарантии, которые обеспечат прозрачность и предсказуемость для туристов, при этом не приведут к существенному росту стоимости турпродукта.