Из Красноярска откроется прямое авиасообщение с курортом Дананг

С начала лета география полетов из Красноярского края во Вьетнам расширится за счет запуска нового регулярного направления. Путешественникам станут доступны туры в один из крупнейших мегаполисов республики, который дополнит список уже существующих маршрутов в Нячанг и на остров Фукуок.

Руководитель туристического агентства «Лечу куда хочу» Мария Тарареева сообщила о старте полетной программы из Красноярского края во Вьетнам.

Первый рейс назначен на 4 июня.

По словам Тарареевой, Дананг отличается от привычных курортов более динамичным темпом жизни и широким выбором экскурсионных программ. Среди главных преимуществ направления эксперт выделила наличие современных отелей с высоким рейтингом при сохранении доступной стоимости проживания. Одной из ключевых достопримечательностей региона остается знаменитый Золотой мост, поддерживаемый гигантскими каменными руками.

Стоимость путевок на новый курорт на текущий момент варьируется в пределах 67–70 тысяч рублей на одного человека. Специалисты индустрии отмечают, что сейчас наиболее выгодный период для бронирования мест из-за действия ознакомительных тарифов. Прямые рейсы позволят туристам избежать длительных пересадок и существенно сократят время в пути до центральной части Вьетнама.

Напомним, власти Белоруссии рассматривают возможностьзапуска субсидируемых прямых рейсов между Минском и Красноярском.

Сейчас прямого авиасообщения между Минском и Красноярском нет, добраться до белорусской столицы можно только с пересадками. Перевозки выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Белавиа» и Utair. Стоимость билетов в одну сторону варьируется примерно от 11 до 20 тысяч рублей, время в пути занимает около девяти часов.