Права в Китае для туристов из России: как получить и какие документы нужны

Россияне все чаще выбирают Китай в качестве направления для отдыха, однако возможность самостоятельного управления автомобилем сопряжена с серьезными бюрократическими препятствиями. Известно, что местное законодательство не признает ни национальные российские права, ни международное водительское удостоверение. Это означает, что идея отправиться в автопробег по стране без дополнительных процедур обречена на провал.

В издании Autonews подчеркнули, что полностью отказываться от планов поездки за рулем не стоит. Иностранцы имеют законное право оформить китайское водительское удостоверение, хотя и с некоторыми ограничениями. Журналисты разобрались, какие документы потребуются туристу и с какими особенностями дорожного движения ему предстоит столкнуться в КНР.

Для тех, кто планирует недолгое пребывание в стране, существует упрощенный вариант – временные права. Их выдают без сдачи экзаменов сроком до трех месяцев с возможностью продления до года. Этот документ позволяет управлять арендованным или временно ввезенным транспортом, однако купить и зарегистрировать автомобиль на свое имя не получится. Если же иностранец намерен остаться в Китае надолго (например, имеет долгосрочную визу), ему стоит рассмотреть получение полноценного шестилетнего удостоверения. В этом случае потребуется сдать теоретический экзамен (100 вопросов, проходной балл – 90), предоставить медсправку и подтверждение места жительства из местного полицейского участка.

Редакция также выяснила, что процедура оформления временного удостоверения включает подачу загранпаспорта и иностранных прав с официальным переводом на китайский язык в дорожную полицию. При этом во время поездки водитель обязан возить с собой оригинал прав, перевод и договор аренды. Отказать в выдаче могут из-за серьезных нарушений ПДД в прошлом или несоответствия возрастным требованиям.

Стоит учитывать и местные нюансы. Например, поворот направо на красный свет разрешен, если это не создает помех, а многие дорожные знаки за пределами мегаполисов дублируются только иероглифами. Система штрафов балльная: 6 баллов приводят к приостановке прав и пересдаче теории, а 12 баллов – к лишению на год. Аренда автомобиля, по данным сервисов, обойдётся минимум в 45–60 долларов (около 4–5 тыс. рублей) в сутки за бюджетную модель вроде BYD Qin.