Когда откроют продажи туров в Эмираты и что будет с ценами

Росавиация, опираясь на рекомендации МИД и Минтранса, отменила свое предписание российским авиакомпаниям приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно. Также больше не действуют ограничения на пролет над Ираном. Но продавать туры в Эмираты по-прежнему нельзя. В АТОР выяснили, когда туроператоры смогут открыть бронирование и что изменится в ценообразовании.

Туроператоры ждут сигнала от министерства

Туроператоры заявили, что готовы оперативно возобновить продажи туров в ОАЭ, но для этого им нужны необходимые разрешения, гарантии безопасности для туристов и нормализация авиасообщения. Пока они не могут этого сделать, поскольку сохраняется рекомендация профильного министерства о запрете на формирование и продажу туров в страны Персидского залива. Чтобы стартовать, этот запрет должен быть официально отменен. При этом министерство в своих решениях обычно ориентируется на позицию МИДа.

По словам вице-президента АТОР, последние две недели туроператоры получают множество вопросов от туристов о том, когда можно будет поехать в ОАЭ. Путешественники видят на зарубежных платформах очень низкие цены на размещение в Эмиратах, что только подогревает спрос. Отели ОАЭ, Омана и Катара уже перешли на тарифы низкого сезона с максимальными скидками.

Цены на билеты

Что касается авиаперевозки, туроператоры не ждут существенного удешевления билетов после возобновления рейсов российских авиакомпаний. У перевозчиков есть фиксированные расходы, к тому же сохраняется тенденция к удорожанию авиатоплива.

Кроме того, текущие тарифы (включая стыковочные рейсы) в ОАЭ и через них сейчас и так максимально низкие. Однако большинство туристов стараются избегать перелётов через страны Ближнего Востока из-за напряжённой обстановки в регионе.

В то же время снятие запрета на пролет над Ираном – прежде всего для российских и ближневосточных перевозчиков – означает сокращение времени в пути и отказ от длительных облетов. Это позволит частично сдерживать рост тарифов за счет экономии топлива.