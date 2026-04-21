«Для русского кажется гадостью». Российский тревел-блогер описал еду в Швеции

Российский тревел-блогер описал блюда и напитки в Швеции фразой «для русского кажутся гадостью». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

На первое место автор публикации поставил сюрстрёмминг — ферментированную сельдь, которая на вкус кажется протухшей. Для шведов это часть национальной культуры, но для иностранцев — несъедобно. Вторую строчку заняли шведские «огненные» тефтели, которые очень трудно есть из-за остроты. Замкнул тройку лидеров напиток хофпундринкинель — забродившее пиво с молоком, от запаха которого у блогера началась тошнота.

