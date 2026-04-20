Специалисты объяснили, почему не стоит ждать горящих туров в Эмираты

Отмена ограничений на полеты в ОАЭ и над Ираном стала поводом для разговоров о возможном возобновлении рейсов российских авиакомпаний в Арабские Эмираты.

«Когда появятся горящие туры?» – спрашивают некоторые подписчики «Крыши ТурДома» то ли в шутку, то ли всерьез.

Направление традиционно входит в топ самых востребованных у россиян, однако эксперты, опрошенные корреспондентом «ТурДома» уверены – процесс восстановления перевозки будет не быстрым.

Во-первых, российские авиакомпании уже перераспределили свободные самолеты. «Аэрофлот» сегодня не выпускал сообщений по поводу планов на арабских маршрутах. А вот в пресс-службе S7 уже подтвердили: авиакомпания не планирует оперативно возобновлять полеты в ОАЭ, так как летнее расписание уже сформировано.

Во-вторых, ставить рейсы на туристическом направлении без поддержки туроператоров не имеет смысла. Между тем турбизнес пока не может отправлять туристов – для этого необходима отмена рекомендации Минэкономразвития приостановить продажу туров. Насколько известно редакции, она продолжает действовать.

«Нужна отмена этих рекомендаций. Только при этом условии авиакомпании и туроператоры смогут поставить рейсы», – сказал один из наших собеседников.

По его словам, теоретически на это понадобится не менее трех недель. Правда большой необходимости в новых рейсах эксперт не видит. Сезон в Арабских Эмиратах уже заканчивается. Те, кто хочет лететь, могут пользоваться перевозкой арабских авиакомпаний.

Специалисты, опрошенные «ТурДомом», предполагают, что торопиться с отменой ограничений в Минэкономразвития не будут. По словам источника, близкого к министерству, изменить свою позицию и разрешить продажу туров регулятор может только после того, как официально выскажется МИД РФ. Ведь именно дипломатическое ведомство признало поездки небезопасными – 1 марта МИД посоветовал россиянам воздержаться от посещения Ирана, а двумя днями позднее аналогичная установка вышла и по Арабским Эмиратам.

«Снятие ограничений со стороны МИД пока не планируется», – утверждает собеседник «ТурДома».

На это есть объективные причины – угроза эскалации военного конфликта в регионе сохраняется. 21 апреля истекает перемирие между США и Ираном. Будет ли оно продлено, неясно. При этом в Ормузском проливе, через который в минувшие выходные Персидский залив успели покинуть круизные лайнеры, вновь стреляют – эсминец США атаковал иранское судно. А премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война США и Израиля против Ирана «еще не закончена».

На этом фоне полномасштабное восстановление авиационных и туристических потоков в регионе выглядит преждевременным.