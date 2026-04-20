В майские праздники отдохнуть в Бодруме можно за 65 тысяч рублей

До начала по-настоящему горячего сезона в Турции еще больше месяца, но прекрасно отдохнуть можно и раньше – на майские праздники. Особенно такой отдых подойдет любителям изучать историко-культурные достопримечательности. На эгейском побережье Турции их количество зашкаливает: Эфес, Смирна, Милет, Троя, Галикарнас… Мы решили проверить, в какую сумму обойдется отдых в начале следующего месяца с вылетом из Москвы и с проживанием в пятизвездочном отеле на берегу Эгейского моря.

Один из наиболее доступных вариантов – отель Ladonia Adakule в городе Кушадасы, в бухте недалеко от развалин древнегреческого Эфеса. 6 ночей с вылетом рейсом Turkish Airlines 8 мая из Внуково будут стоит чуть больше 120 тыс. руб. на двоих (около 60 тыс. руб. на человека), с вылетом 11 мая – 118 тыс. руб. Чуть дороже обойдется неделя в Unique Residence Hotel Golf & Spa, расположенном в поселке Соке возле поля для гольфа – 123 тыс. руб. на двоих с вылетом 8 мая. В самом Бодруме можно остановиться в Kadikale Resort Spa & Wellness: стоимость тура на 6 ночей – 132 тыс. руб.

Самое бюджетное путешествие в Мармарис с прилетом из Москвы в аэропорт Даламана потянет на 134,8 тыс. руб. на двоих за 7 ночей – в «семейном отеле у подножья живописных холмов» Green Nature Resort & Spa. На 2 тыс. руб. дороже обойдется тур с вылетом 3 мая и проживанием в Marmaris Park Hotel. Правда, эта цена за 6 ночей.

Добавим, что отдых на анталийском побережье в эти же даты обойдется в более бюджетные суммы. Например, за неделю в пятизвездочном Cender Beach в Сиде с перелетами рейсами «Уральских авиалиний» и AZUR air придется заплатить чуть больше 102 тыс. руб. на двоих туристов.

