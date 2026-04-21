Сколько туристов посетили Крым за 12 лет

За последние 12 лет Крым принял 74 млн туристов, рассказал на пресс-конференции министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Об этом сообщает «Крым 24».

По словам чиновника, за это время в регионе существенно изменилась туристическая отрасль. В Крыму сформировали новую инфраструктуру, которой не было со времён СССР.

В частности, появились современные отели и санаторно-курортные комплексы разных категорий, включая объекты высокого уровня. Также ведётся укрепление береговой линии и развитие транспортной доступности.

