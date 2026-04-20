Катар возобновляет полеты иностранных авиакомпаний через Доху

Катарские власти объявили о поэтапном восстановлении полетов иностранных авиакомпаний через международный аэропорт Хамад в Дохе. Решение было принято после комплексной оценки текущей ситуации в координации с соответствующими структурами.

Предпринимаемые меры призваны обеспечить высокий уровень готовности и эффективности работы авиационного сектора. Авиационные власти страны гарантируют, что все рейсы и связанные с ними операции будут соответствовать международным стандартам безопасности, включая принятие необходимых мер предосторожности для защиты пассажиров и персонала, передает ТАСС.

Авиационные власти Ирана 18 апреля впервые с 28 февраля частично открыли воздушное пространство для гражданской авиации и разрешили полеты в восточной части исламской республики. Так, в течение недели аэропорты Тегерана будут открываться ежедневно на 11 часов.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на время действия режима прекращения боевых действий между Израилем и Ливаном Ормузский пролив будет полностью открыт для прохода коммерческих судов по согласованному маршруту.