Российским авиакомпаниям разрешили летать в ОАЭ и над Ираном

Росавиация отменила рекомендации для отечественных авиакомпаний о приостановке продажи билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и из них, а также сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Вместе со специалистами Минтранса продолжаем анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе. Безопасность эксплуатации воздушного транспорта — приоритет», — подчеркивается в сообщении.

Теперь российским перевозчикам вновь разрешено выполнять транзитные рейсы через Иран, а также осуществлять полеты в аэропорты этой страны. При этом главным условием названо неукоснительное соблюдение всех рекомендаций иранских авиационных властей.

Росавиация подчеркивает, что решение об отмене ограничений принято с учетом позиции МИД РФ и российского Минтранса, которые продолжают мониторить обстановку в сфере гражданской авиации на Ближнем Востоке.

Ограничения были введены на фоне обострения ситуации в зоне Персидского залива и закрытия воздушных пространств некоторых стран региона. Последнее продление действия рекомендаций Росавиации относительно полетов в ОАЭ и обратно в РФ состоялось пять дней назад.