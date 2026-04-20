Какие европейские страны выдают россиянам визы

© РИА Новости

Шенгенскую визу россиянам сегодня выдают Греция, Италия, Франция и Испания, но подавать документы нужно минимум за месяц, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

В начале 2026 года российские туристы стали чаще планировать поездки в Европу, что привело к росту спроса на шенгенские визы. По оценкам участников рынка, количество обращений за визами стран Шенгенского соглашения в первом квартале увеличилось примерно на 20% год к году, при этом наиболее заметный рост пришелся на Грецию. Согласно данным Continent Express, спрос на визы в Грецию за январь-март вырос на 82%. Интерес к другим популярным направлениям также растет, в частности к Италии, пишет «Коммерсант». Арзуманов объяснил, почему спрос растет именно на Грецию.

«Мы видим рост только на конкретные страны: получить шенгенскую визу сегодня достаточно сложно, а Италия и Греция дают чаще. В Грецию многие туроператоры, включая нас, аккредитованы на сдачу документов. Греческий народ все-таки к нам относится хорошо, мы эту страну тоже очень любим, поэтому и видим такую динамику роста. Все документы нужно сдавать заранее, разрешение на визу должна дать каждая страна, которая входит в Шенгенское соглашение. Не сами греки дают эту визу. Греки бы давали нам как раньше, но сегодня там есть бюрократические процедуры, которые процесс тормозят. Они вынуждены увеличивать сроки рассмотрения. Подавать документы нужно минимум за месяц. Проблемы остаются, визу дают только на срок поездки. В каких-то консульствах вообще практически невозможно получить. Греция, Италия, Франция и Испания сегодня выдают россиянам визы, у них процент отказа крайне невысок. Поэтому в эти консульства и обращаются туристы за шенгенской визой. В Германию и Австрию визу получить стало гораздо сложнее», — рассказал он.

По его словам, интерес к Европе остается, но это направление сегодня нельзя назвать массовым.

«Интерес к Европе был всегда. Если люди привыкли к отпуску в Греции, например, человек берет на себя риски и затраты, но хочет полететь все равно. Авиаперевозка сегодня позволяет долететь до Европы с одной стыковкой, цены на перелеты сейчас достаточно демократичны. Но это не массовый туризм, это больше индивидуальная история. Европа востребована, но в ограниченном объеме», — заключил собеседник НСН.

Если у россиянина был отказ по выдаче европейской визы, получить ее он сможет только через три-четыре года, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.