Возвращение туристов из Вьетнама обернулось неприятными приключениями

Возвращение российских туристов из Вьетнама обернулось неприятными приключениями. Дарью и ее мужа, как и еще несколько десятков пассажиров, сняли с рейса авиакомпании VietJet Air из Нячанга в Барнаул, им пришлось срочно искать гостиницу, а затем добираться домой самостоятельно.

© tourdom.ru

Как рассказала TourDom.ru Дарья, вылет с вьетнамского курорта был назначен на 17 апреля, однако накануне вечером от агрегатора City.Travel, через который приобретались билеты, россияне получили сообщение:

«В связи с перекомпоновкой самолета бронь на вылет аннулирована. Средства будут возвращены в течение нескольких рабочих дней».

Тем не менее Дарья с мужем решили поехать в аэропорт, чтобы самим во всем убедиться и, если получится, все-таки прорваться на рейс. Однако регистрировать их отказались, как и еще 45 человек (такую информацию мужу нашей собеседницы сообщили в аэропорту). В основном не попали в самолет те, кто приобретал билеты самостоятельно, а не в рамках пакетного тура.

«По поводу причины никто внятно не ответил. Один русскоговорящий вьетнамец говорил про безопасность: мол, самолет с таким количеством багажа вынужден забрать меньше пассажиров, что еще какой-то неправильный ветер и вообще, у них в стране топливный кризис», – рассказала Дарья.

При этом авиакомпания вообще не предоставила никаких комментариев, а ее представитель «выглядел раздраженным» и настоятельно рекомендовал обращаться туда, где приобретались билеты.

Туристам пришлось срочно искать жилье в Нячанге и покупать новые авиабилеты в Россию. В итоге улетели они на сутки позже – вначале в Москву, затем в Новосибирск, откуда до Барнаула добирались по земле.

«Новые билеты нам обошлись в 75 тыс. руб., при том, что агрегатор обещает вернуть только 48 тыс. руб. (столько стоили билеты на рейсе VietJet из Нячанга в Барнаул. – Ред.) А кто компенсирует разницу? И то, что нам пришлось добираться на перекладных? Я знаю, что некоторым туристам другие агрегаторы предложили альтернативные варианты перелета, нам же ничего не было предложено», – сказала наша собеседница.

В более выигрышном положении оказались те туристы, которые приобретали пакетный тур.

«На рейсе из Нячанга до Барнаула было сокращение квоты мест по просьбе авиакомпании. Со своей стороны мы продлили туристам проживание за счет компании и предложили альтернативные авиаперелеты», – прокомментировала представитель туроператора Anex.

По словам юристов, самостоятельные туристы, которые были вынуждены искать варианты выбраться из чужой страны, могут попробовать добиться какой-либо компенсации, в том числе морального вреда, у авиакомпании.

«Можно рассмотреть возможность предъявления убытков, если перевозчик не докажет, что неисполнение обязательств не вызвано необходимостью обеспечения безопасности или действием обстоятельств непреодолимой силы», – прокомментировала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Что касается агрегатора, то в оферте чаще всего указано, что он выполняет посреднические функции, а прямую ответственность несет перевозчик. Редакция направила запрос в компанию City.Travel с предложением прокомментировать ситуацию.

Ранее мы написали, что компания «Аэрофлот» выплатит почти 300 тыс. руб. семье туристов, попавших под овербукинг.