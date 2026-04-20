Туристам предлагают дешево улететь на Шри-Ланку «Аэрофлотом»

В системах онлайн-бронирования замечены дешевые билеты Москва – Коломбо. Причем речь идет о прямых рейсах «Аэрофлота». На текущий момент самую низкую цену предлагают на вылет 13 мая. В этот день на борту нацперевозчика можно улететь из Шереметьево за 11,9 тыс. В стоимость уже включен багаж. Чуть дороже стоимость 15-го – 12,4 тыс. и 16-го 13,2 тыс. Вполне неплохие варианты предлагают и 8–9 мая – за 14,5 тыс. в одну сторону. Важный нюанс – все эти предложения нужно искать в агрегаторах. На сайте самой авиакомпании расценки заметно выше.

Снижение стоимости на перелеты на Шри-Ланку можно объяснить завершением полетной программы. Последний вылет в расписании нацперевозчика датирован 16 мая.

Билеты в обратном направлении в связи с этим стоят ожидаемо дороже. Тем, кто улетит 8–9 мая можно попробовать вернуться из Коломбо последним рейсом 17 мая. Это обойдется в 53 тыс. налегке или за 61 тыс. с багажом.

Более бюджетно можно вернуться во второй половине мая со стыковками. Однако самые выгодные варианты построены через ближневосточные хабы. Например, с пересадкой в Абу-Даби авиакомпания Etihad Airways отвезет за 41,9 тыс. с багажом. Также есть варианты через Шарджу у Air Arabia от 39 тыс. с багажом.

