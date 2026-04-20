Туристов предупредили о вспышке лихорадки чикунгунья на Маврикии

Власти Маврикия сообщили о росте числа случаев заражения лихорадкой чикунгунья, передающейся через укусы инфицированных комаров. В связи с этим посольство России в республике обратилось к туристам с предупреждением о необходимости соблюдать меры предосторожности.

© tourdom.ru

По данным местного Минздрава, на текущий момент зарегистрировано свыше 1400 случаев госпитализации с подозрением на заболевание. Дипмиссия рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов, среди которых – головная боль, высокая температура, суставные боли и характерные кожные высыпания.

В посольстве также подчеркнули, что власти страны призывают избегать мест со стоячей водой и активно использовать средства защиты от насекомых. Переносчиками инфекции являются так называемые желтолихорадочные комары, наиболее активные в дневные часы. Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 12 дней.

Отмечается, что эти же насекомые могут распространять и другую опасную инфекцию – лихорадку денге, что повышает эпидемиологические риски в регионе.

Чикунгунья относится к числу тропических вирусных заболеваний, регулярно фиксируемых в странах Африки, Азии и Индийского океана. Вспышки инфекции на Маврикии уже происходили ранее, как правило, в сезон повышенной активности комаров, что традиционно связано с климатическими условиями и уровнем осадков.