Российским туристам в Японии рассказали о действиях при землетрясении

Российским туристам, находящимся в Японии, рассказали о действиях при землетрясении. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Уточняется, что 20 апреля землетрясение магнитудой до 7,5 произошло у восточного побережья страны Азии. Эпицентр был расположен в Тихом океане у префектуры Иватэ. Для этого района, а также для Аомори и Хоккайдо была объявлена угроза цунами с высотой волн до трех метров.

Россиянам посоветовали выполнять указания местных властей и гостиниц, следить за официальными уведомлениями, в особенности от Японского метеорологического агентства (Japan Meteorological Agency). В случае нахождения в прибрежных районах страны соотечественникам рекомендовали соблюдать меры безопасности и избегать береговой линии.

Туристические маршруты в настоящее время вне зоны риска, сообщил туроператор ITM group. «Ключевые туристические центры — Токио, Осака, Киото, Хиросима, а также популярные курорты Окинавы — находятся далеко от зоны происшествия. Основные волнения на море зафиксированы в порту Мияко, который не входит в число популярных туристических гаваней», — отметили в компании.

Ранее в Японии произошли землетрясения магнитудой 5,1 и 6,5. Эпицентры находились в 18 километрах к северо-востоку от города Касукабе и в 122 километрах к востоку от населенного пункта Ямада.