Россиянина ужаснуло состояние столицы Аргентины

Российский тревел-блогер описал Аргентину словами «ужаснуло состояние столицы». Впечатлениями он поделился в Telegram-канале Dos cervezas, por favor.

Россиянин признался, что последний раз приезжал в страну три года назад — ему не понравилась она еще тогда, а в новой поездке это ощущение лишь усилилось.

«Не будем лукавить: усилилось еще и потому, что Аргентина стала неоправданно дорогой», — признался автор блога.

Он отметил, что столица Буэнос-Айрес все еще дешевле административного центра Чили — Сантьяго, — однако отличается гораздо более скудным выбором одежды и продуктов хорошего качества.

«Мы задавали один и тот же вопрос: это секонд-хэнд или новые вещи? Уж слишком эти вещи были потертыми и уже как будто заношенными, про дизайн и вовсе помолчим. С продуктами тоже напряженка, по сравнению с теми же Чили или Эквадором», — вспоминает тревел-блогер.

Также россиянин добавил, что его ужаснуло состояние Буэнос-Айреса в этот приезд — его встретили грязные тротуары и неприятный запах на улицах, ситуацию немного исправили только дожди. Также соотечественнику не понравились местные жители. По его словам, именно в Аргентине он столкнулся с самыми мрачными во всей Южной Америке людьми.

«Неприветливость персонала в заведениях сперва сбивала с толку. Потом привыкли, конечно. Самое медленное обслуживание — в Аргентине. Забывали блюда, приносили не то, что мы заказывали. Общение с хостами Airbnb самое неприятное тоже именно в Аргентине. Откровенное хамство и угрозы выселить на улицу ночью, потому что мы пожаловались на шум в часы тишины!» — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал преследование в Аргентине словами «расслабляться нельзя». По его словам, трое молодых людей «дышали в спину», и тогда было решено оторваться от них — свернуть в ближайший магазин и вызвать такси.