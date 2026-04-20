Как курортный роман на Бали обернулся пленом

План 39-летней Наталии Рукавишниковой из Раменского был прост: три месяца отпуска в Джакарте с подругой, солнце, океан, а затем домой. Но когда подруга улетела, а Наталья собралась следом, случилось непредвиденное.

© runews24.ru

Прямо из самолета ее сняли люди местного знакомого — 37-летнего мужчины, который, как позже выяснилось, оказался связан с криминалом. Женщина кричала и отбивалась, но это не помогло.

У россиянки отобрали паспорт и телефон. Теперь она живет в доме индонезийца под круглосуточным контролем. Иногда похититель разрешает ей звонить маме по видеосвязи — эти разговоры тщательно отслеживаются. Во время одного из звонков Наталья успела тайком сфотографировать документы мужчины и переслать снимок родным.

Семья уже связалась с посольством, но главная надежда сейчас — на завтрашний день. По словам матери, 20 апреля похититель обещал отвезти Наталью в российское посольство продлевать визу. Близкие молятся, чтобы это не оказалось очередной ложью и женщина наконец смогла попросить помощи у дипломатов.

