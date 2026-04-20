У российских туристов проблемы с интернетом за рубежом

После масштабной программы по блокировке VPN-сервисов в России у некоторых туристов за рубежом могут возникать проблемы с доступом к отечественным сервисам. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Поводом для обсуждения стали сообщения в социальных сетях: некоторые пользователи жалуются, что российские приложения и сервисы за границей не запускаются или работают некорректно. По словам отдыхающих, системы ошибочно определяют соединение как VPN-трафик и блокируют доступ. Например, это может происходить при подключении к сети Wi-Fi в отелях Турции.

Андрей Свинцов выразил уверенность, что ситуация носит временный характер и может быть оперативно урегулирована. По его мнению, мобильные операторы смогут внедрить технические решения, позволяющие корректно распознавать трафик и отличать обычное подключение от использования VPN.

Он также рекомендовал пользователям обращаться в службы поддержки операторов связи, чтобы ускорить устранение проблемы. Депутат отметил, что речь идет о сравнительно простой задаче, связанной с настройкой IP-адресов и других идентификаторов, которые позволят точно определять источник трафика.