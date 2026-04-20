Две страны бывшего СССР попали в антитренд среди одиноких россиян

Отдых в Киргизии и Узбекистане в мае 2026 года перестал интересовать одиноких россиян. Страны, попавшие в антитренд среди соло-туристов, назвали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, их исследование появилось в распоряжении «Ленты.ру».

В сравнении с прошлым годом, падение спроса на туризм в майские праздники зафиксировали не только в двух странах бывшего СССР, а также в США, ОАЭ и Франции. Внутри страны путешественники-одиночки стали заметно реже бронировать отели в Иркутской, Вологодской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в Приморском крае.

Эксперты выяснили, что меньшее количество праздничных выходных привело к тому, что общий объем бронирований среди одиночек сократился на 15 процентов.

«Что касается выбора между внутренним туризмом и поездками за границу, баланс практически не изменился: 55 процентов заказов приходится на отели в России, а 45 процентов — на зарубежные поездки», — добавили представители сервиса.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на туры в Узбекистан весной 2026 года бьет рекорды — бронирования у некоторых туроператоров выросли на 80 процентов. При этом предпочтения соотечественников, путешествующих в эту страну Средней Азии, заметно меняются.