«Туристов любят, но не от чистого сердца». Блогерша описала жителей Японии

Российская блогерша Эстер Нефф побывала в Японии и развеяла популярные мифы об этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Эстер Нефф — Мама. Мода. Красота» на платформе «Дзен».

До поездки автор публикации думала, что японцы очень трепетно относятся к гостям страны. Однако на самом деле, по ее словам, туристов они любят, но «не от чистого сердца».

«Европейский сервис в этом плане куда удобнее: попросите утюг — и вам доставят его прямо к двери номера, а позже заберут. Японская практика скромнее: чтобы воспользоваться утюгом, нужно спуститься на ресепшен, взять его там и, разумеется, потом вернуть на место», — такими фразами описала свой опыт Нефф.

Она также опровергла стереотип о том, что все японцы очень вежливые и постоянно немного кланяются. Блогерша призналась, что ей кланялись только в одном ресторане и еще в паре мест.

Кроме того, автор была удивлена, что Япония — не такая технологичная страна, как ей казалось. По факту местные жители до сих пор используют факс и бумажный документооборот, а по улицам ездят такси 1980-х годов, пояснила она.

«Оказалось, что мы, может быть, даже немножко впереди, если отбросить автопром, конечно», — заключила Нефф.

Еще один миф, который развеяла блогерша, — о том, что японцы очень сдержанные.

«Да, они могут быть скромными, но, в основном, школьницы. А вот взрослые японцы — очень веселые люди, могут и толкнуть тебя на улице, если ты идешь не по той стороне, и кричать, напившись сакэ», — констатировала она.

