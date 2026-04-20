Red Wings открыл прямые авиарейсы в Тель-Авив

Авиакомпания Red Wings с 19 апреля запускает прямые перелеты из Минеральных Вод в Тель-Авив. До начала лета рейсы будут выполняться раз в неделю, затем частоту увеличат до двух полетов еженедельно.

© РИА Новости

«Авиакомпания приступает к выполнению регулярных рейсов в Израиль. В летнем сезоне 2026 года Red Wings будет выполнять рейсы в Тель-Авив из трех российских городов — Москвы, Сочи и Минеральных Вод. Рейсы из Минеральных Вод запланированы с 19 апреля. До конца мая полеты будут выполняться только по воскресеньям, с июня по октябрь — по четвергам и воскресеньям», — сообщает пресс-служба Red Wings. Время в полете из Ставропольского края к Средиземному морю составит 3 часа 25 минут.

Маршрутная сеть Red Wings на сегодня включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100. Авиакомпания эксплуатирует порядка 20 самолетов этого типа.

