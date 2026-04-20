В Израиле заявили о готовности принимать туристов из России

Министерство туризма Израиля заявило о готовности принимать туристов из России на фоне снижения напряжённости в регионе.

«Все отели работают в штатном режиме и с нетерпением ждут возвращения гостей из России», — заявила глава представительства ведомства в России Ксения Воронцова, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что авиасообщение между странами уже восстановлено. В частности, выполняются рейсы из Москвы в Тель-Авив.

Также на конец апреля запланированы перелёты из Сочи, Минеральных Вод и Краснодара.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рекомендовал россиянам с осторожностью относиться к поездкам на Ближний Восток.