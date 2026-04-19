У туристов появилась возможность слетать на Кипр за 20 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие билеты на Кипр из Москвы на даты с захватом майских праздников.

Вылет из Внуково лоукостером «Победа» 25 апреля, пересадка в аэропорту Гюмри, далее в Ларнаку авиакомпанией Wizz Air. Возвращение в российскую столицу тем же маршрутом 7 мая. Цена – 20,2 тыс. руб., доплата за багаж – 9 тыс. (Здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 19:00 19 апреля. – Ред.)

Стыковка в Азербайджане на пути на Кипр продолжительная – почти 21 час, туристам имеет смысл заранее забронировать гостиницу. На обратном перелете пересадка чуть более 4 часов.

Тем, у кого в приоритете минимальное время в пути, придется заплатить в 2,5 раза больше: авиакомпания FlyOne Armenia в те же даты доставит из российской столицы в Ларнаку и обратно за 50,8 тыс. руб. только с ручной кладью или за 67,3 тыс. с багажом. При этом стыковки в Ереване займут не более трех с половиной часов.

Туристам надо иметь в виду, что для въезда на Кипр россиянам теперь нужна национальная виза этой страны. Успеть ее оформить до вылета, конечно, уже нереально. Но пускают и с многократным шенгеном. У тех, кому ранее посчастливилось его получить, должно быть предыдущее посещение выдавшего шенгенскую визу государства.