Граждане РФ за границей не могут зайти на российские сайты

Российские туристы за границей все чаще сталкиваются с тем, что привычные отечественные приложения и сайты работают со сбоями. Об этом предупреждает Ассоциация туроператоров России.

Приводятся реальные примеры. В Турции гражданин РФ подключился к Wi-Fi в отеле, чтобы зайти в приложение билетного агрегатора, которое ему выдало сообщение:

«У вас, возможно, включен VPN».

В итоге доступ к сайту был закрыт. Похожая история с оплатой на сайте «Аэрофлота». По Wi-Fi платеж не проходил. Но стоило перейти на мобильный интернет, как страница оплаты открылась мгновенно. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян:

«К сожалению, невозможность точно определить, использует пользователь VPN или его IP просто соответствует стране проживания, приводит к тому, что сейчас мы, по сути, изолируем всю отечественную инфраструктуру для пользователей за границей. Это касается туристических, билетных и гостиничных сервисов. Понятно, что проблема возникает при подключении к местной сети в стране пребывания. Если мы пользуемся телефоном в роуминге, то проблем быть не должно — IP будет определяться как российский. Но интернет-роуминг за границей безумно дорог по сравнению с остальными расходами. С другой стороны, у туристов часто меняются планы: нужно спланировать следующую поездку или купить билеты в командировку. И все это можно сделать, либо воспользовавшись VPN (подменив IP на российский — такой метод работает, мы проверяли), либо используя роуминговый тариф. Однако здесь есть риски: в некоторых странах VPN запрещены, за их использование предусмотрено уголовное наказание. Напомню, что мессенджер Мах, который позиционируется как безопасная альтернатива для видео- и аудиозвонков, тоже не пускает со своей инфраструктурой. По крайней мере, у меня при включенном VPN он сразу показывает, что пользоваться сервисами нельзя. Получается, мы лишили туристов последней возможности совершать аудио- и видеозвонки без роуминга. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, иностранные туристы, приезжающие в Россию, уже имеют огромное количество сложностей с доступом к нашей цифровой инфраструктуре. Теперь она для них становится априори недоступной. Блокировка идет по иностранному IP — то есть по иностранной сим-карте. Даже если турист прошел капчу по приезде и может пользоваться своим мобильным интернетом, он больше не сможет воспользоваться никакими сервисами — от такси до покупки билетов и нашего мессенджера. Единственный выход — поставить VPN и выбрать страну «Россия», находясь в России. Но купить российскую сим-карту иностранным туристам практически невозможно при текущем законодательстве. Для этого нужно зарегистрироваться на «Госуслугах», куда они теперь не могут попасть. А для входа на «Госуслуги» требуется российский номер. Этой проблеме уже больше года, и ее никак не решат».

Многие туристы, чтобы сэкономить, покупают иностранные сим-карты, однако в случае блокировки VPN зайти в отечественные приложения с них не получится. Говорит гендиректор группы компаний ComNews Леонид Коник:

«Блокировка VPN происходит по принципу блокировки иностранных IP-адресов, потому что VPN подставляет российскому пользователю IP из другой страны. Интернет-площадки, которые выполнили просьбы российского регулятора блокировать доступ через VPN, просто перекрыли возможность захода с иностранных IP. В результате добросовестные российские граждане, которые не используют VPN, но находятся за границей, пытаются зайти на тот или иной российский ресурс и получают отказ в обслуживании. Как быть? Покупка иностранной сим-карты не поможет, потому что трафик так же будет восприниматься целевой площадкой в России как зарубежный. Единственный, но не гарантированный шанс — перейти в режим роуминга и, используя сим-карту российского оператора, зайти на нужный ресурс. Это не всегда, но может помочь. В остальных случаях, к сожалению, остается только просить коллег в России сделать какую-то покупку. Кстати, хочу напомнить, что, например, компания РЖД начала блокировать заходы с любых иностранных IP примерно в 2022 году. Лично я, находясь в отпуске, несколько раз пытался купить билеты на сайте РЖД — зайти на сайт за границей было нельзя. И три-четыре года назад я лично просил коллег в России, высылал им номер паспорта, переводил деньги, и они покупали мне нужный билет».

В АТОР туристам дают простые советы: не оставляйте важные дела на последний момент, берите с собой наличные, распечатайте ключевые документы и будьте готовы к тому, что привычные сервисы за рубежом могут подвести.